Disservizi Dazn | la società si scusa | partono i rimborsi dopo il caos su Inter-Napoli Il governo convoca i vertici

IlNapolista

Commenta per primo Dopo il caos scatenato dai problemi nella trasmissione delle partite della giornata ieri ( Leggi qui l'intervento del governo ),interviene per scusarsi dei. Lo fa con una nota ufficiale in cui precisa che i telespettatori colpiti dai problemi alla piattaforma verranno prontamente rimborsati . La società che ...AGI - Il governo interviene sui nuovidinella trasmissione delle partite della Serie A e convoca l'azienda martedì 10 gennaio al ministero delle Imprese e del Made in Italy per chiedere 'chiarimenti'. A far scattare l'... Dazn festeggia l'aumento dei prezzi con una serie di disservizi per Inter-Napoli - ilNapolista Nota ufficiale di DAZN all’indomani dei disservizi registrati durante la ripresa del campionato di Serie A di ieri Ci rammarichiamo per quanto accaduto durante due delle dieci partite disputate il 4 g ...“Ci rammarichiamo per quanto accaduto durante due delle dieci partite disputate il 4 gennaio, Inter-Napoli e Udinese-Empoli – si legge nella nota di Dazn – Nonostante la tecnologia di Dazn sia rimasta ...