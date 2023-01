Diretta I funerali di Papa Benedetto XVI | bara su piazza San Pietro | c' è una strana presenza

(Di giovedì 5 gennaio 2023) LadeidiXVI. A celebrare il rito è il decano del Collegio cardinalizio, il cardinale Giovanni Battista Re. L'omelia è diFrancesco che presiede i. Ore 9.08 Nebbia suSanSana Roma è gremita di fedeli mentre la nebbia che avvolge la basilica e nasconde la cupola fa fatica a diradarsi. Un'atmosfera cupa con ladella nebbia per un giorno di dolore per tutto il mondo cristiano. Ore 9.00 Campane a morto per uscitainLe campane della basilica di Sansuonano con i rintocchi 'a morto' nel momento della traslazione dalla basilica ...

Today.it

... nella tomba che fu di Giovanni Paolo II: migliaia di persone sono in piazza San Pietro Punti chiave 08:41 Piazza San Pietro già piena per i2023 - 01 - 05 08:04:22 Primi fedeli in fila a San Pietro Sono arrivati all'alba i primi fedeli e sono già in fila nelle aree intorno a piazza San Pietro dove alle 9.30 inizieranno idi ... I funerali di Papa Ratzinger in diretta Nel 1802 papa Chiaromonti ottenne la restituzione della salma di papa Braschi, morto nel 1799 in Francia prigioniero di Napoleone ...Per Benedetto XVI funerali in diretta tv su Rai1 dalle ore 9:30 di stamattina, 5 gennaio 2023. L'area di Piazza San Pietro sarà blindata. Ecco cosa succederà.