“Dimentica” la moglie per strada e se ne accorge dopo 160 chilometri | l’incredibile storia di Capodanno

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Unaparticolare arriva dalla Thailandia dove un uomo, in viaggio per le vacanze di, ha “to” laperndosene solamente160. La vicenda è accaduta a Boonton Chaimoon, 55 anni, e a suaAmanuy Chaimoon, 49 anni. Tutto comincia il 25 dicembre quando la coppia parte alla volta di Mahasara Kham con l’intento di trascorrere ilnella loro città natale. Il viaggio prosegue per il meglio fin quando alle 3 di notte l’uomo non decide di fermarsi al bordo dellaper poter urinare. Nei sedili posteriori c’è lache si sveglia e approfitta della sosta per poter fare anche lei i suoi bisogni. Va alla ricerca di ...

Intanto il marito, risalito in auto senza accorgersi dell'assenza della moglie, ha messo in moto ed è ripartito lasciando di fatto la donna in strada nella notte, nascosta dietro un cespuglio. Quando ... Dimentica la moglie in strada durante una vacanza di Capodanno, se ne accorge solo dopo 160 km Una coppia era partita per raggiungere il paese di origine del marito. Dovevano trascorrere lì il Capodanno, ma durante il viaggio, a causa di una fermata necessaria per motivi fisiologici, l'uomo è ripartito senza la moglie. Dimenticarsi qualcosa può succedere, ma quando quella "cosa" è la propria compagna la storia ha dell'incredibile.