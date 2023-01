Dida su Maignan | «Può ancora migliorare e può fare ancora molto con la maglia del Milan»

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Nelson, ex portiere dele oggi preparatore dei portiere rossonero, ha parlato di Mike. Le dichiarazioni Nelson, ex portiere dele oggi preparatore dei portiere rossonero, ha parlato al canale YouTube ufficiale della Lega Serie A. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni. DOPPIO INFORTUNIO: «Sarà più forte. Ho parlato con lui e le sue parole sono state queste. Ora ha il tempo per prepararsi bene, quindi la nostra piccola conversazione è stata su questo, sui due infortuni che ha avuto. Puòe puòcon ladel». CONTINUA SU ...

Milan News

...di Marco Storari per non trovarsi scoperto fino al rientro di, in maniera estremamente simile a quello che sta pensando di fare la dirigenza attuale una volta accertate le condizioni diCommenta per primo Nelsonparla così al canale Twitch del Milan: 'Mike è un amico ed è venuto al Milan con l'idea di vincere, e ha vinto subito. Faceva di tutto per migliorarsi in allenamenti, ed è cresciuto veramente ... Dida racconta Maignan: "Tornerà più forte di prima, mi ha detto questo. Quando è arrivato al Milan..." Intervistato al canale YouTube della Lega Serie A, Nelson Dida, ex portiere del Mila, ha parlato così di Mike Maignan e della sua preparazione ad una partita: "Mike è ...Intervistato al canale YouTube della Lega Serie A, Nelson Dida, ex portiere del Mila, ha parlato così di Mike Maignan: "E' stato la prima vista un impatto che lui, da quando mi ...