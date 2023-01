Diciasettesima giornata Serie A 2022 2023 | le designazioni arbitrali

(Di giovedì 5 gennaio 2023) L’ Aia ha reso noto i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei Iv ufficiali, dei Var e degli Avar che dirigeranno le gare valide per la diciassettesimain programma tra sabato 7 e lunedì 9 gennaio. DICIASSETTESIMA: QUALI SONO LE? FIORENTINA-SASSUOLO: sabato 07/01 h. 15.00 Arbitro: Manganiello Assistenti: Preti-Baccini Iv uomo: Rutella Var: Doveri Avar: Muto JUVENTUS-UDINESE: sabato 07/01 h. 18.00 Arbitro: Marchetti Assistenti: Vivenzi-Rossi C. Iv uomo: Volpi Var: La Penna Avar: Dionisi MONZA-INTER: sabato 07/01 h. 20.45 Arbitro: Sacchi Assistenti: Bottegoni-Cipressa Iv uomo: ...

Sky Sport

Qatar 2022 - il podcast di affaritaliani.it e Area Agenzia di Stampa Mondiali Qatar 2022 Clicca qui per Ascoltare il Podcast Podcast Episodio Podcast Episodio Data Podcast Episodio - - > I Mondiali in ...Gli irpini occupano laposizione con soli due punti di vantaggio dalle ultime in ... Nelladi martedì i rossoblu hanno ripreso la preparazione con la classica seduta pomeridiana, ... Arbitri Serie A, le designazioni per la 17^ giornata Attraverso il portale ufficiale dell'A.I.A. sono stati resi noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le partite valide per la di ...Di seguito le designazioni arbitrali della diciassettesima giornata di Serie A, con Milan-Roma affidata a Massa e Abisso per Sampdoria-Napoli. Fiorentina ...