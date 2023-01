Dichiarazione Sostitutiva Unica DSU per l’ISEE | novità da luglio | modalità precompilata sarà prioritaria

(Di giovedì 5 gennaio 2023)in legge di Bilancio 2023 per la presentazione della(DSU) per l'ISEE: da2023 latelematica. "A decorrere dal primo2023, la presentazione della DSU da parte del cittadino avvienemente in, ferma restando la possibilità di presentare la DSU nellaordinaria" scrive in una nota il Ministero del Lavoro. L'articolo .

Comune di Monopoli

... un piano economico generale di spesa, attestazione Isee socio sanitario in corso di validità ounica. L'Indice della situazione economica equivalente può essere al massimo ...Nel caso in cui ci si trovasse in questa situazione, è sufficiente scaricare dal portale dell' Agenzia delle Entrare il modulo di, che è indispensabile per presentare l'... Rilascio Libretti U.M.A 2023 presentazione dichiarazione sostitutiva ... Canone Rai ancora per tutto il 2023. Ma attenzione ai casi di esenzione e chi non deve pagare. Ecco tutte le novità.La Legge di bilancio 2023 conferma le agevolazioni prima casa under 36 anche per l'anno 2023. Ecco a quali condizioni ...