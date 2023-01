Di Canio | ‘Inter - Napoli? Ho visto almeno tre gol di differenza Ecco perché questa sconfitta peserà molto per gli azzurri’

Sport Fanpage

Il Napoli perde il primo big match e la prima partita in assoluto del suo campionato a San Siro contro l'. Il commento di Paolo DiSky Calcio Club: è mancata l'intensità e alcuni giocatori sono sembrati non al top della condizione, o almeno non con quella con cui avevano chiuso il 2022, su ...Da corrieredellosport.it paolo diCome sempre senza peli sulla lingua, Paolo Diha commentato così in diretta su 'Sky'- Napoli 1 - 0. La prima sconfitta in campionato per gli azzurri di Spalletti, secondo il collaudato commentatore ha un ... Di Canio senza freni annienta Lukaku: È devastante… ma in partite ...