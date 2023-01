Dentro la scena | Il buio oltre la siepe Robert Mulligan | 1962

Leggi su screenworld

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Un tipo diparticolare, sicuramente differente da quelle che si sono analizzate in questa rubrica, è la sequenza dei titoli di testa. Per vari motivi, nel cinema contemporaneo si usano poco, di sicuro meno rispetto al passato: spesso, infatti, i nomi di attori, produttori e realizzatori del film scorrono su una sequenza integrata alla narrazione del film, oppure si trovano in titoli posti dopo il racconto. Fino a non molto tempo fa, però, i film avevano sequenze a parte per illustrare i nomi di chi era coinvolto nel film, perlomeno i nomi più importanti, ed erano scene spesso autonome dal resto del film. In molti casi erano contributi grafici (i capolavori di Saul Bass per i film di Hitchcock o Otto Preminger), animati (gli splendidi cartoons della Pantera rosa), fino a creare veri e propri gioielli che interagivano con le canzoni come antesignani dei videoclip ...