(Di giovedì 5 gennaio 2023). Riecco Merih. Il difensore turco èto innell’contro la Folgore Caratese che l’Atalanta ha vinto per 5-1 nel pomeriggio di giovedì al Bortolotti, davanti ad un centinaio di tifosi. Entrato nell’undici titolare dopo un mese di stop per un problema al ginocchio, l’ex Juventus e Sassuolo è apparso ancora un po’ indietro di condizione e ha anche subito una botta alla caviglia che lo ha costretto a zoppicare per qualche minuto. È stato sostituito all’intervallo. Inanche Hans Hateboer, che ha smaltito i problemi muscolari degli scorsi giorni ed è rimasto inAncora ai box Musso, mentre Duvan Zapata sosterrà in serata gli esami per la contusione rimediata ieri. L’è stata per Gasperini un’occasione ...

di Fabio Gennari Senza Musso e, ma con Hateboer tra i 25 convocati ("È un capitano, è arrivato da ragazzo e ora è un uomo, ... Rosa, scelte di formazione e Zapata Iniziato il mercato,di ...Il 4 gennaio, quasi 2 mesi dopo, finalmentela nostra amata Serie A e lo fa come ai vecchi ... Possibile l'utilizzo di uno tra Okoli,o Djimsiti al posto di un centrocampista con ... Demiral torna in campo: 45 minuti in amichevole a Zingonia Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Calcio. Dopo la sosta per i Mondiali autunnali, mercoledì 4 gennaio torna la Serie A. Nerazzurri in trasferta in Liguria, le formazioni ufficiali e il risultato in tempo reale.