De Mura | pittore generoso Il Pio Monte della Misericordia lo ricorda con un gioco per bambini

Il Denaro

... è lo squallore del carcere, lescabre della cella, il giaciglio sfatto, la cassa utilizzata come sedile, i ceppi che stringono le caviglie. Così il grandeFrancesco Hayez aveva ...... dalle scabredella cella, il giaciglio sfatto, la cassa usata come sedile, i ceppi che stringono le caviglie, sottolineano la durissima condizione del prigioniero: così il grande... De Mura, pittore generoso. Il Pio Monte della Misericordia lo ricorda ... Firenze - Stretto nella sua tenuta militare, la cravatta perfettamente annodata sotto il colletto inamidato della camicia, il conte Francesco Teodoro Arese Lucini, militare napoleonico poi coinvolto n ...Un capolavoro della pittura risorgimentale: il dipinto ritrae il personaggio in cella, nel carcere dello Spielberg; da oggi visibile agli Uffizi, in primavera inizierà un tour espositivo in vari luogh ...