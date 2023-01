Dazn | Urso convoca i vertici | “Troppi disservizi | servono chiarimenti e risposte agli utenti”

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Con la ripresa del campionato sono ripresi anche idi. Una situazione sulla quale si è mosso il governo. «A tutela dei consumatori hoto per il 10 gennaio al Mimit idella società, alla presenza anche del ministro dello Sport, Andrea Abodi, e deidella Serie A», ha fatto sapere il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo, sottolineando che «il perpetuarsi delo impone di fare chiarezza sulle azioni che la società intende prendere, investimenti in rete e tecnologia, al fine di rispondere alle esigenze degli».di: «...

Il Sole 24 ORE

IL GOVERNO CONVOCAE LA LEGA SERIE A Per questo motivo, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo, ha convocato per il 10 gennaio "a tutela dei consumatori" una riunione nella ......al Mimit i vertici della società, alla presenza anche del ministro dello Sport, Andrea Abodi e dei vertici della Serie A'. Lo annuncia il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo. ... Dazn, Urso convoca l’azienda il 10 gennaio per i disservizi Ancora disservizi nella trasmissione di partite di serie A di calcio da parte della piattaforma a pagamento Dazn. Ieri, in particolare, moltissimi utenti si sono lamentati sui social per la qualità ...Attraverso i propri social, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha fatto sapere di aver convocato i vertici di DAZN per discutere dei disservizi registrati nella giornata di ieri ...