Dazn | si muove anche il governo Bufera dopo Inter-Napoli | scattano i rimborsi

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Riparte il campionato di calcio e tornano le polemiche su, la piattaforma che detiene i diritti della Serie A, la quale evidentemente non è fortunata alla "prima" uscitala sosta. Infatti non è la prima volta che alla ripresa delle partite l'emittente, che trasmette in streaming, inciampa in problemi tecnici che fanno saltare i collegamenti o li bloccano con la fatidica rotella che si stampa sul device di turno con cui l'abbonato sta guardando il match della propria squadra. Questa volta nel vortice delle polemiche ci sono finiti i disservizi che molti utenti hanno riscontrato durante la diretta di, il match più atteso della giornata calcistica., scusandosi, parla di un disservizio tecnico causato "da un partner esterno". Ed il ministro Adolfo Urso ha ...

Il colpevole sarebbe, secondo, un partner esterno globale, incaricato di gestire la distribuzione del traffico sui server (CDN). Le scuse arrivano al termine di una giornata complicata per tutto ...... come rivela Adnkronos , sianche l'Associazione utenti dei servizi radiotelevisivi . Il presidente Aldo Azzaro dichiara: "Anno nuovo problemi vecchi per gli abbonati. Ancora una volta si ... DAZN e i disservizi, si muove anche il Governo Meloni “A tutela dei consumatori ho convocato per il 10 gennaio al ministero i vertici della società DAZN“. Questo l’annuncio di Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, […] ...Dopo i problemi tecnici di ieri sera, Dazn torna sotto accusa: il ministro Urso convoca i vertici della società che trasmette le partite di Serie A di calcio ...