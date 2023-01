Dazn | proteste per i disservizi Il ministro Urso convoca la società La risposta | «Non dipende da noi»

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Ancora, ancora. C'è un nuovo casorelativo alla trasmissione in diretta delle partite della Serie A di calcio, in particolare di Inter-Napoli di ieri sera, e...

Corriere della Sera

... incaricato di gestire la distribuzione del traffico sui server (CDN) utilizzati da. Riteniamo ...passaggi del comunicato della piattaforma che detiene i diritti della Serie A dopo leper ...Anche la Lega Serie A controMa lenon arrivano solo da parte delle istituzioni politiche. Anche la Serie A si è mossa . L'ad della Lega Luigi De Siervo ha informato stamattina, durante ... Dazn non va in Inter-Napoli: proteste degli utenti sui social Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha convocato i vertici di Dazn dopo i problemi riscontrati dagli utenti ieri sera. Saranno presenti anche… Leggi ...Comunicato Ufficiale DAZN - Ci rammarichiamo per quanto accaduto durante due delle dieci partite disputate il 4 gennaio, Inter-Napoli e ...