Dazn non funziona | il ministro Urso convoca la società | Chiarezza sui disservizi

la Repubblica

Inter - Napoli,funziona: il big match (per minuti)si vede, tifosi infuriati sul web Il governo convocadopo i disservizi Il ministro ha spiegato che all'incontro saranno presenti ...Le sue parole ai microfoni di: 'siamo riusciti a far girare palla con la solita qualità, andava sempre un po' lenta e così diventa difficile, perché loro stanno con cinque sulla linea dell'... Dazn non si vede, tanti spettatori al buio per Inter-Napoli Attraverso i propri social, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha fatto sapere di aver convocato i vertici di DAZN per discutere dei disservizi registrati nella giornata di ieri ...Il numero 22 è stato nuovamente valutato a Trigoria e la sua presenza domenica non è in dubbio. Buone notizie anche per la Joya: solo crampi per l’argentino ...