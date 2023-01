leggo.it

serata di ieri sui social in tantissimi hanno tuonato contro, e non è la prima volta: già negli anni scorsi i disservizi della piattaforma avevano fatto discutere, e la ripresa del ...... Hellas Verona - Cremonese su ZONA(Mariani) Ore 20.45 : Bologna - Atalanta su Sky Sport ...FOTOGALLERY ©LaPresse %s Foto rimanenti Serie A La classifica di Serie A dopo la 16giornata... Dazn nella bufera, il governo convoca i vertici: «Troppi disservizi, serve chiarezza» Ieri durante Inter-Napoli per l'ennesima volta si sono registrati pesanti disservizi. Dazn ogni volta si scusa, poi non cambia niente, tranne le tariffe degli abbonamenti che sono in aumento. Il minis ...Roma, 5/01/2023 – “Una ripresa del campionato peggiore di come era terminato per il servizio di streaming offerto da Dazn. Qualcuno avvisi l’azienda che il mondiale è finito e il campionato è ricomin ...