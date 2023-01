Dazn | Mancini | Il Napoli deve solo ritrovarsi senza guardare alle inseguitrici

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Riccardo, giornalista, è intervenuto a Radio Crc, nel corso di "Si Gonfia la Rete", ecco le sue parole: “Il Milan è sembrato un pò in difficoltà nei primi minuti, ma la reazione veemente ha fatto credere che sia tornato il vero Milan. Poi è chiaro che bisognerà aspettare per capire se cambierà qualcosa, ma le sensazioni sono state buone perchè abbiamo visto un Milan simile a quello dello scorso anno, ma anche simile a quello di inizio stagione, incapace di chiudere le partite perchè ha dato alla Salernitana la possibilità di riaprirla. Le prestazioni di Di Lorenzo sono sempre sopra la media, ma aver bisogno di un ricambio è fisiologico. Con tutto il rispetto per la Sampdoria, dico cheappoggiarsi all’atteggiamento e alla mentalità del suonatore che ha provato a trasmettere qualcosa, ma i ...

DAZN

Formazioni ufficiali ROMA (3 - 5 - 2): Rui Patricio;, Smalling, Ibanez; Celik, Pellegrini, ... la partita sarà trasmessa in diretta streaming in esclusiva da, visibile per i suoi utenti ...ROMA (3 - 4 - 2 - 1): Rui Patricio;, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Pellegrini, ...- Bologna è una delle gare del 16° turno del campionato italiano e verrà trasmessa in diretta TV su... Italia, Mancini: "Spero il 2023 sia l'anno di Chiesa e Zaniolo" A Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Riccardo Mancini, giornalista di DAZN: “Il Milan è sembrato un pò in difficoltà nei primi minuti, ma la reazione veemente h ...Scopri tutte le ultime News sulla Serie A: Risultati in tempo reale, Classifica aggiornata, Marcatori, Statistiche e tutte le Notizie sul Campionato di A - Pagina 148.