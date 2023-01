Corriere dello Sport

Attraverso una nota ufficiale,chiarisce la sua posizione dopo le proteste arrivate da numerosi tifosi, per i problemi nella visione dei match che hanno chiuso la sedicesima giornata di serie A: Inter - Napoli e Udinese - ...... il Codacons sottolinea ' l'ennesimo disservizio tecnico' e da qui ladi 'presentare un ... Riattiva- Scopri tutte le offerte Dazn, la decisione dopo i problemi durante Inter-Napoli: ecco chi verrà rimborsato Ancora disservizi, ancora proteste. C'è un nuovo caso Dazn relativo alla trasmissione in diretta delle partite della Serie A di calcio, in particolare di Inter-Napoli di ieri sera, ...In un nuovo documento l'Antitrust spiega che un superamento delle esclusive permetterebbe anche di ridurre i prezzi.