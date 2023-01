Dazn e problemi durante Inter-Napoli | come richiedere il rimborso

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Ci risiamo, ancorae disservizi con. Nemmeno il tempo di tornare in campo che il primo big match di Serie A del 2023, quello tra, è già finito nella bufera a causa di alcunidi collegamento; di conseguenza, ancora una volta, gli utenti hanno dovuto fare i conti con messaggi di errore e soprattutto perdersi le azioni della partita. I disservizi arrivano peraltro dopo la decisione proprio didi alzare i prezzi per i nuovi utenti: insomma, non certo un inizio anno da incorniciare per la piattaforma. “non si vede”, nuoviconNumerose le segnalazioni dei tifosi che nel corso della partita (masi sarebbero verificati anche con ...

Adnkronos

È tornato il campionato, e sono subito tornati icon. Ad essere interessata dai blocchi è stato il big match delle 20:45, che ha visto l'Inter prevalere sul Napoli di Luciano Spalletti con un goal di Dzeko. Come riportato dai colleghi ...Inter - Napoli in campo e Twitter 'esplode' contro. Tifosi collegati per vedere il big match della 16esima giornata L'articolo Inter - Napoli,e Twitter esplode: tifosi protestano proviene da True ... Inter-Napoli, problemi Dazn e Twitter esplode: tifosi protestano L'analisi del problema richiama da molto vicino quanto accaduto a inizio campionato. Dazn ci spiega che stanno verificando approfonditamente l'accaduto ...