Dazn è il primo servizio bondage Evidentemente alla Lega Serie A piace agli utenti meno

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Luigi De Siervo sarebbe stato un gran prete di paese. Uno di quelli integerrimi, con le dieci avemmaria a portata di mano, buone per tutte i peccati. A multipli di dieci. Dieci, cento, mille avemmaria: dparolaccia sconcia all’omicidio. L’amministratore deto dellaA, avendo intrapreso tutt’altra carriera, usa un’altra metrica: il “pezzottismo”. Non parla d’altro, e anche a precisa domanda poi devia, inarca la retorica fino ad incrociare i diritti tv, e lì affonda. Indica il dito su di te, caro telespettatore che pure stai pagando,mente, per guardare il calcio italiano in tv, affinché non ti colga nemil dubbio, la pazza idea di sfancularee darticlandestinità. Paghi 19,90 euro, o 29,90, o – come dal 1 gennaio – 39,90 euro poco importa. ...

DAZN

