(Di giovedì 5 gennaio 2023) AGI - Ilinterviene sui nuovidinella trasmissione delle partite della Serie A e convoca l'azienda martedì 10 gennaio al ministero delle Imprese e del Made in Italy per chiedere "chiarimenti". A far scattare l'intervento dell'esecutivo l'ultimo episodio, avvenuto mercoledì sera con il posticipo del campionato, con gli utenti che non hanno potuto vedere circa 10 minuti di Inter-Napoli ma anche spezzoni di altri match del pomeriggio. Il ministro delle Imprese e il Made in Italy Adolfo Urso ha convocato i vertici die all'incontro parteciperanno anche il Ministro dello sport, Andrea Abodi, e i vertici della Serie A. "Il perpetuarsi delo impone di fare chiarezza sulle azioni che la società intende prendere, investimenti in rete e tecnologia, al fine di rispondere ...

... è avvenuto un disservizio tecnico causato da un partner esterno globale, incaricato di gestire la distribuzione del traffico sui server utilizzati da'. La piattaforma ritene 'doveroso scusarsi' ...Si precisa che l'Assemblea ordinaria dei soci giàper il prossimo 18 gennaio 2023 non ... Tutta la Serie A TIM è solo sucon 7 partite in esclusiva e 3 in co - esclusiva a giornata. ... Dazn convocata dal governo: "I disservizi non sono colpa nostra" “Ci rammarichiamo per quanto accaduto durante due delle dieci partite disputate il 4 gennaio, Inter-Napoli e Udinese-Empoli – si legge nella nota di Dazn – Nonostante la tecnologia di Dazn sia rimasta ...Comunicato Ufficiale DAZN - Ci rammarichiamo per quanto accaduto durante due delle dieci partite disputate il 4 gennaio, Inter-Napoli e ...