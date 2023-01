Dazn | «ci scusiamo anche se i disservizi non dipendono da noi»

(Di giovedì 5 gennaio 2023)ha diramato una nota suidi ieri per la trasmissione delle partite Inter-Napoli e Udinese-Empoli. Ci rammarichiamo per quanto accaduto durante due delle dieci partite disputate il 4 gennaio, Inter-Napoli e Udinese-Empoli. Nonostante la tecnologia disia rimasta resiliente e abbia funzionato correttamente durante la fruizione delle partite, è avvenuto uno tecnico causato da un partner esterno globale, incaricato di gestire la distribuzione del traffico sui server (CDN) utilizzati da. Riteniamo innanzitutto doveroso scusarci con i clienti impattati che provvederemo a rimborsare proattivamente in conformità alla regolamentazione vigente. Alcuni clienti sono stati interessati da taleo che è stato causato da una terza parte. Il meccanismo di ...

