DDay.it

Nella giornata di ieri è tornata la Serie A, con i problemi riscontrati dadurante Inter - Napoli , ma neo giorni precedenti è anche stato pubblicato il bollettino ...sistema di esclusive e...Sulla stessa linea anche l' Associazione utenti dei servizi radiotelevisivi , il qualeun ... chiediamo oggi adi riconoscere un indennizzo automatico a tutti i clienti coinvolti nel ... DAZN chiede scusa: “Disservizio di un partner, incidente inaccettabile”. Ma il Governo convoca la società Rivedi in differita il video della puntata andata in diretta ieri in occasione dell’ultima amichevole Sassuolo-Inter 0-1. Anche durante la sosta torna Hotpost, l’appuntamento con la Redazione di Inter ...INTER NAPOLI DAZN – Ancora disservizi per gli abbonati di Dazn. Nonostante l’aumento dei prezzi per i nuovi iscritti, annunciati il 2 gennaio, la piattaforma per le partite di Serie A continua a non ...