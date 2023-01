Dazn | abbonati inferociti | interruzioni durante Inter-Napoli Giacomelli Codici | l’Autorità tuteli gli utenti

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Torna la Serie A, tornano le partite del massimo campionato di calcio italiano sue tornano i disservizi e le proteste degli. Nelle ultime ore l’associazioneha registrato diverse segnalazioni da parte di consumatori che lamentano, in particolare, problemi tecnici nel corso della partita tra. “Ci risiamo – dichiara Ivano, segretario nazionale di–, passano i mesi ma ci troviamo ancora a segnalare disservizi da parte di. Soprattuttoil big match serale trac’è chi non è riuscito a vedere la partita, ha dovuto attendere decine di minuti prima che lo streaming tornasse in funzione. Problemi analoghi si sono verificati per ...

Dopo l'incontro con il MISE nel novembre del 2021, sono arrivate le linee guida di AgCom sui rapporti con gli utenti e anche sugli indennizzi in caso di disservizio.