Danny Ings guardava dall’Aston Villa

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Notizia fresca giunta in redazione: Secondo quanto riferito, il West Ham United sta valutando una potenziale mossa di trasferimento per l’attaccante dell’Aston. Il 30enne continua ad essere un attaccante prolifico a livello di Premier League e potrebbe sicuramente rafforzare la squadra incoerente di David Moyes.si è mosso molto nella sua carriera, ma ha sempre segnato gol, segnando 122 in totale nella sua carriera, nonostante un periodo di infortunio al Liverpool qualche anno fa. Il Mail afferma che il West Ham lo ha reso uno dei loro obiettivi di trasferimento di gennaio, quindi sarà interessante vedere se un accordo può essere raggiunto, anche se si immagina chenon vorrà vendere a un rivale. Altre Storie / Ultime notizie Il West Ham ha ingaggiato ...

Footballnews24.it

L'attaccante dell'Aston Villa,, ha segnato quattro gol nelle ultime quattro presenze in Premier League, tanti quanti nelle precedenti 26 gare.ha anche preso parte a 10 gol nelle ...Speranze affidate a,attaccante altro ex della partita. Arsenal - West Ham (Lunedì 26 Dicembre ore 21) La corsa alla Premier League del sorprendente Arsenal riparte dal derby londinese ... Aston Villa-Wolverhampton 1-1, Ings risponde a Podence: finisce in parità al Villa Park Aston Villa-Wolves, Bailey inconsolabile nel post partita: pianto del giamaicano per l'errore nel finale. Scuse social: "Mi dispiace Villans" ...Al Villa Park di Birmingham, Aston Villa e Wolverhampton hanno pareggiato per 1-1: alla rete di Daniel Podence ha risposto Danny Ings ...