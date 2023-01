Damiano dei Maneskin si rasa i capelli per “Gossip” E sfida una leggenda

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Drastico cambio di look perDavid, che sorprende tutti su Instagram in un’occasione importante. Il frontman dei Måneskin ha condiviso uno scatto sul profilo della band, in cui si mostra con iti e circondato dagli altri membri, Victoria, Thomas ed Ethan. Una trasformazione sorprendente, che ridefinisce lo stile cui ci aveva abituati, come la sua chioma lunga e fluente. Una scelta che, comunque, non è scontata: l’occasione è il lancio di un nuovo singolo,, con la collaborazione di unadella musica. Måneskin,si: il cambio di look per annunciare “” La scalata dei Måneskin al successo pare inarrestabile. In questi anni abbiamo avuto modo di conoscere a fondo la band dei ...

La Gazzetta dello Sport

Maneskin rasa a zero i capelli: ecco perché La band italiana ci ha ormai abituato alle sue provocazioni, così - anche per 'spingere' il nuovo singolo - ha deciso di immolare i capelli di ......anche dal presidente CosmoZaffino e dal direttore generale Fernando Staltari. "L'obiettivo - hanno dichiarato i componenti della società - è quello di diffondere l'amore per lo sport e... Guarda chi c'è in Curva Sud a tifare... Damiano dei Maneskin "nascosto" tra i romanisti Damiano David, cantante e frontman dei Maneskin, ha rasato a zero i capelli. Lo ha annunciato la band, pubblicando una foto che ritrae i musicisti Victoria De Angelis, Ethan Torchio e ...Damiano David dei Maneskin in Curva Sud per vedere la Roma contro il Bologna. Il cantante della band italiana più famosa al mondo è tornato per la seconda volta all'Olimpico in questa stagione. Ma ...