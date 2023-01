Damiano dei Maneskin Giorgia Soleri compie 27 anni non è bello essere il tuo toy boy

La Gazzetta dello Sport

PP.,Covelli, al Prefetto Vittoria Ciaramella, al Questore di Cosenza Michele Maria Spina, al comandante provincialeCarabinieri Agatino Spoto, al comandanteVigili del Fuoco, ......agli occhi di gran partetifosi presenti. Soltanto i più attenti si sono accorti di lui e, con discrezione, ne hanno approfittato per scattare un selfie. Non è la prima volta chesceglie ... Guarda chi c'è in Curva Sud a tifare... Damiano dei Maneskin "nascosto" tra i romanisti Il cantante, noto tifoso giallorosso, ha pubblicato alcune storie Instagram mentre era in Curva a seguire Roma-Bologna Un tifoso speciale in Curva Sud quest’oggi durante Roma-Bologna. Si tratta di Dam ...Il frontman del gruppo ha assistito alla sfida in mezzo ai tifosi. Non è la prima volta, lo aveva già fatto contro il Napoli lo scorso ottobre. In tribuna vip invece Ultimo e Cremonini ...