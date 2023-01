Dall’Atalanta al Liverpool | i bergamaschi fanno muro!

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Rimbalzano voci dall’Inghilterra chepreoccupare i tifosi, poichè riguardanti un top della rosa a disposizione di mister Gasperini, nonchè beniamino del tifo atalantino. Parliamo infatti di Teun Koopmeiners, centrocampista offensivo, olandese, perno del gioco della dea e fondamentale nello score dei goal totali segnati in stagione fin qui dai nerazzurri, tanto da essere il secondo miglior marcatore dietro Lookman. Ilforte su Koopmeiners già a gennaio, per l’Atalanta è incedibile Koopmeiners AtalantaLa notizia è che la squadra allenata da Jurgen Kloop sarebbe intenzionata ad affondare il colpo già nel mercato di gennaio, nonostante il recentissimo acquisto di Gakpo, messosi in mostra durante il mondiale proprio nella nazionale olandese. A meno di offerte da ...