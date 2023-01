Dall'Argentina | l'arbitro Lahoz si ritira a fine stagione

Fiorentina.it

In questa stagione anomala spezzata in due dal Mondiale qatariota - vintoin finale contro la Francia - gli oltre 50 giorni attesi per rivedere in campo i club hanno forse contribuito,...Napoli, lo scudetto dopo il Mondiale vintoAncora di più: l'aveva appena vinto il Mondiale, con il gol più bello della storia del calcio segnato da Maradona contro l'... Dall’Argentina: Fiorentina su Valentin Gomez, giovane difensore del Velez PERUGIA - Ripartirà domenica da Todi la nuova tournée di “Chi ha paura di Virginia Woolf”, produzione dal Teatro Stabile dell’Umbria con il contributo ...Quasi due mesi di stop della Serie A per via dei Mondiali, con il Napoli capolista che fino a metà novembre aveva letteralmente dominato il campionato, probabilmente un ...