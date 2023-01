Dalila Di Lazzaro | “Per 11 anni non mi sono alzata dal letto” | il dramma dopo il terribile incidente

TGCOM

L'attriceDiha raccontato il suo calvario durato 11 anni, costretta a letto dal dolore cronico dopo un incidente in motorino. Ma le cure esistono: ecco a chi rivolgersi e quali terapie aiutano ...L'attrice ha raccontato la sua lotta contro il dolore cronico dovuto a un incidenteDiracconta in tv il suo lungo calvario: "Sono rimasta a letto ferma per 11 anni. Senza mai, mai, mai alzarmi. Neanche per lavarmi. Mangiavo stesa'. Così l'attrice confessa a Mara ... Dalila Di Lazzaro shock: "Sono rimasta a letto per 11 anni, senza mai alzarmi. Neanche per lavarmi" Ospite della prima puntata di Domenica In di quest'anno, Dalila Di Lazzaro ha parlato delle terribili conseguenze del suo incidente.Dolore cronico: cos'è e come si cura. Quando il dolore passeggero diventa malattia. Terapie, diagnosi, specialista giusto, centri ...