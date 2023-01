Dal Covid al commercio | decolla la guerra fredda tra Ue e Cina

Quotidiano Sanità

ilnon ha sfoltito abbastanza il numero degli anziani Li dobbiamo, anche, lasciar morire, ... nella sua stessa radice, l'appartenenza alla società in cui si vive,momento che in essa non si ...Anche a causa della loro decisione di non utilizzare l'energia nucleare, la Germania e l'Austria sono state fortemente dipendentipetrolio egas russo per l'energia, mentre si sono impegnate ... La sanità e il 2023. Dal Covid al Pnrr fino alla carenza di personale ... Si conferma il ruolo centrale nel panorama culturale italiano: il risultato di Giordano Bruno Guerri, che ora si dichiara pronto ad affrontare l’emergenza bollette ...Primo appuntamento del 2023 con il commissario straordinario dell’Asp di Agrigento, Mario Zappia, per il consueto punto sulla situazione epidemiologica in provincia. “La situazione è in incremento e a ...