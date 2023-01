Dakar | la pioggia rovina i piani | cambia il percorso delle tappe 6 e 7

Motociclismo.it

Complice ladegli scorsi giorni, l'organizzazione dellaha dovuto modificare il percorso per le prossime due tappe . Il bivacco di Al Duwadimi è infatti completamente allagato e non può ospitare i ...... una magra consolazione in una giornata davvero infernale, come l'ha definita Mister. 'Per me ... ma forse gli ammortizzatori non erano buoni o laha reso tutto il percorso più duro, ma ... La pioggia modifica la Dakar 2023 Sì, piove anche nel deserto! E proprio a causa della pioggia degli ultimi giorni, che ha allagato il bivacco Al Duwadimi, la carovana della Dakar deve trovare un'altra sistemazione. Per questo motivo ...Il qatariota ha conquistato altri minuti preziosi sugli avversari e consolida la sua leadership in classifica generale e ha ora 22 minuti su Peterhansel, primo degli inseguitori ...