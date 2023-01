Dakar - Al-Attiyah si concede il bis davanti alle due Audi

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Nasser Al-ha imposto il proprio ritmo nella quinta tappa della2023 e consolida ulteriormente la sua leadership in classifica generale.spdel qatariota della Toyota Gazoo Racing troviamo le duedi Carlos Sainz e Stéphane Peterhansel, staccati di pochi minuti. Vittoria di forza. Dopo il cambio del Balance of Performance che ha permessodi avere a disposizione 11 cavalli di potenza in più, Nasser Al-aveva chiosato duramente contro quella decisione, affermando polemicamente "Grazie per aver chiuso la gara in anticipo". Evidentemente, però, il qatariota ha avuto un ulteriore motivazione nell'affondare il piede destro e portare al limite la sua Hilux nella tappa ad anello di oggi che ha visto la caronava ...