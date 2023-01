Dakar - Al-Attiyah si concede il bis davanti alle due Audi

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Nasser Al-ha imposto il proprio ritmo nella quinta tappa della2023 e consolida ulteriormente la sua leadership in classifica generale.spdel qatariota della Toyota Gazoo Racing troviamo le duedi Carlos Sainz e Stéphane Peterhansel, staccati di pochi minuti. Vittoria di forza. Dopo il cambio del Balance of Performance che ha permessodi avere a disposizione 11 cavalli di potenza in più, Nasser Al-aveva chiosato duramente contro quella decisione, affermando polemicamente "Grazie per aver chiuso la gara in anticipo". Evidentemente, però, il qatariota ha avuto un ulteriore motivazione nell'affondare il piede destro e portare al limite la sua Hilux nella tappa ad anello di oggi che ha visto la caronava ...

All'indomani del suo 32esimo compleanno il francese Adrien Van Beveren ha vinto nella categoria moto la 5a tappa della2023, un anello di 643 km attorno a Hail (nel nord dell'Arabia Saudita) e ha conquistato il primo successo. Al via dei 373 km della speciale, disputata tra le dune, il pilota Honda ha ...Ha'Il , 5 Gennaio. È dura per tutti , per i piloti in Moto lo è di default, per gli Equipaggi in Auto le difficoltà e i disagi salgono con il freddo e la fatica. Penso soprattutto ai piccoli SSV , le '... Dakar 2023: più potenza alle Audi, Al Attiyah polemico I tre fuoriclasse nell'ordine all'arrivo del primo anello di Ha'il. Peccato che il Triangolo delle Bermuda del Rally-Raid ha due vertici spuntati, e che Al Attiyah possa continuare a guardare dall'alt ...Dopo la sua seconda vittoria di tappa, il pilota qatariota si è detto molto tranquillo in merito ad una possibile sanzione della FIA per la sua esternazione sui social contro la decisione di aumentare ...