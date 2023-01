Dakar 2023 | risultati 5a tappa auto | Nasser Al-Attiyah domina lo stage e allunga su Stephan Peterhansel

(Di giovedì 5 gennaio 2023)Al-si aggiudica la durissima Ha’Il-Ha’Il, quinta frazione dellaulteriormente in classifica generale. Laodierna prevedeva 373 chilometri di prove speciali e ben 270 di trasferimento tra sabbia e dune del deserto dell’Arabia Saudita, per una prova ad anello che ha fatto selezione a ogni livello. Il qatariotaAl-(Toyota Gazoo Racing) ha fatto suo loodierno con il tempo complessivo di 4:13.23 precedendo per 1:57 lo spagnolo Carlos Sainz Sr. (Team Audi Sport) e per 3:44 il francese(Team Audi Sport). Quarta posizione per il saudita Yazeed Al Rajhi (Overdrive Racing) a 8:43, mentre è quinto il fracese Guerlain Chicherit ...

Tappa comunque dura,comunque durissima. Oggi difficilissima anche per Carlos Checa. Adesso vi racconto…Un fattore che rende speciale il mondo dei Rally Raid e, in particolare, la, è sicuramente il forte spirito sportivo che contraddistingue tutti i piloti che ci corrono. Un esempio lampante di questo "spirito dakariano" è avvenuto nella giornata di ieri, nel corso della ... Dakar 2023, tappa 4: Barreda centra la sua prima vittoria, problemi per Klein Carlos Sainz si piazza dietro al campione in carica con Peterhansel che completa il podio, Howes nuovo leader della classifica generale nella ...Quinta tappa complessa. Apripista in difficoltà. Adrien Van Beveren esce allo scoperto con un capolavoro di navigazione e velocità, vince la Tappa davanti a Cornejo e Klein e torna in gioco. Sanders, ...