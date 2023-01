Dacourt | «La Francia non ha nulla da insegnare all’Italia sul razzismo L’Inghilterra sì»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Le Parisien intervista Olivier. Ex di Strasburgo, Everton, Lens e Leeds, nel 2003 passò alla Roma e, nel 2006, all’Inter fino al 2009. Poi il passaggio al Fulham e la chiusura di carriera, nel 2010. Oggi ha una società di produzione a Parigi. Il tema è quello dei cori razzisti dei tifosi della Lazio contro Umtiti e Banda, in Lecce-Lazio. Per quei cori, la Curva Nord della Lazio è stata chiusa per un turno dal Giudice Sportivo. Aviene chiesto qual è stata la sua prima reazione dopo i fatti di mercoledì a Roma. «Non è più una sorpresa. Sembra che le persone siano stupite del fatto che ilcontinui. Sia in Italia che in, è lo stesso. Non accade solo in Italia e non accade solo nel calcio». Come far sparire ildagli stadi di calcio? «Tolleranza zero. Possiamo ...