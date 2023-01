Da Tesla a Netflix | le offerte di lavoro nel digitale di gennaio

WIRED Italia

" Il woke mind virus ha resoinguardabile ", aveva commentato ad aprile Elon Musk, il patron die poi di Twitter per provare a spiegare il collasso del gigante dello streaming. Una ...Nessuna si è salvata dai tagli: Amazon,, Oracle, Microsoft e tante altre hanno fatto una ... Ma da quando il CEO diElon Musk ha acquistato Twitter per 44 miliardi di dollari lo scorso ... 2022, l'anno da dimenticare per i colossi la tecnologia Xaviar Steavenson e sua sorella Alice per affrontare un viaggio da Orlando, Florida, a Wichita, fino al Kansas hanno scelto di prendere a noleggio una Tesla che li potesse guidare in ...Piccolo imprevisto per i proprietari della Tesla. L'auto elettrica firmata Elon Musk ha, infatti, causato problemi a chi ne possiede una a causa delle condizioni metereologiche che ...