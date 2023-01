Da noi a ruota libera | le anticipazioni di domenica 8 gennaio

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Torna Francesca Fialdini con la sua Da noi a: lediNuovo appuntamento,, su Rai1, alle 17:20, con Francesca Fialdini e “Da noi… a”, il programma, realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, dove ognisi intrecciano le storie di volti noti dello spettacolo, del cinema e della musica e quelle di persone comuni che hanno saputo far girare la loronel verso giusto. Questa settimana arriveranno in studio per raccontarsi con la padrona di casa: Nek, che ha da poco pubblicato l’album “5030” che festeggia i suoi 50 anni, di cui 30 di carriera, Francesca Chillemi, tra i protagonisti dell’attesissima settima ...