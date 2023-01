Da Milan - Roma a Napoli - Juve e il derby di Milano | i prossimi impegni delle big

(Di giovedì 5 gennaio 2023) La 16esima giornata di campionato è già in archivio, sabato 7 gennaio si torna in campo con- Udinese e Monza - Inter. Ecco le partite che ...

Sul web sono già iniziati consigli e timori. 'Se prendesse un giallo con la, risolverebbe tutti i problemi'. 'È tutto già scritto: verrà ammonito con il Lecce...'. Il soggetto è Sandro Tonali e l'ambientazione va ovviamente spiegata meglio. Il problema è che Sandro è ...1 Ecco la designazione arbitrale di, match valido per la 17ª giornata di Serie A.h. 20.45 Arbitro: Massa Assistenti: Lo Cicero - Di Iorio Quarto uomo: Aureliano VAR: Irrati AVAR: Piccinini Verso Milan-Roma, Tonali 'salvo': era diffidato, ma non è stato ammonito a Salerno La prima sconfitta del Napoli, la sfida a distanza nella Capitale e il mercato di gennaio. Al piacevole gusto delle previsioni rispettate si sovrappongono le prime certezze del campionato ...ROMA - La Serie A ha ripreso la sua marcia e le sorprese non sono mancate. Il Napoli capolista, e imbattuto, ha visto interrompere la sua marcia inarrestabile a San Siro contro l’Inter che si è rifatt ...