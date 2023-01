Curva Nord della Lazio chiusa un turno per cori razzisti

Ladella Lazio resta chiusa per un turno per cori razzisti. La decisione del giudice sportivo Gerardo Mastrandrea dopo l'episodio di ieri durante Lecce - Lazio contro i giocatori della squadra ...Il giudice sportivo della seria A chiude per un turno ladella Lazio dopo i cori razzisti verso i giocatori del Lecce L'articolo Cori razzisti,della Lazio chiusa per un turno proviene da True ...Il giudice sportivo della Serie A ha chiuso per un turno la Curva Nord della Lazio, dopo i cori razzisti rilevati ieri nella sfida del Via del Mare ...Il giudice sportivo ha chiuso la Curva Nord della Lazio per un turno dopo i cori razzisti rivolti verso i giocatori del Lecce, Umtiti e Banda.