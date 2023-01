Curva Nord della Lazio chiusa un turno per cori razzisti

(Di giovedì 5 gennaio 2023) (Adnkronos) – Larestaper unper. La decisione del giudice sportivo Gerardo Mastrandrea dopo l’episodio di ieri durante Lecce-contro i giocatorisquadra pugliese Umtiti e Banda. Ilsenza spettatorisarà l’8 gennaio con la partita-Empoli. Il giudice sportivo ha deliberato, inoltre, la squalifica per una giornata per 5 giocatori di Serie A, dopo la 16ma giornata di campionato. Si tratta di Akpa Akpro dell’Empoli, AmioneSampdoria, CoulibalySalernitana,Hjulmand del Lecce e ...

Per i 'buu' razzisti nei confronti di Banda ed Umtiti da parte dei tifosi biancocelesti al Via del Mare, ladella Lazio allo Stadio Olimpico sarà chiusa per un turno. Nel comunicato del ...Livorno 5 gennaio 2023 - Pediatria Livorno, arriva le befana portata da Rebels Girls, Avis Livorno e'Fabio Bettinetti' La befana ha giocato d'anticipo quest'anno portando nel reparto di Pediatria di Livorno regali e sorprese ai piccoli pazienti grazie ai doni consegnati dalla tifoseria ...Il L.R. Vicenza comunica che, dopo il tutto esaurito registrato nei settori dedicati ai tifosi vicentini, ovvero Curva Sud, Distinti e Tribuna, sono stati acquistati anche gli ultimi ...Il giudice sportivo della Serie A ha chiuso per un turno la Curva Nord della Lazio, dopo i cori razzisti rilevati ieri nella sfida del Via del Mare contro il Lecce. Questo il testo: "letto ...