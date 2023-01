Cristiano Ronaldo | slitta l’esordio con l’Al Nassr | il motivo

(Di giovedì 5 gennaio 2023)è pronto ad iniziare ufficialmente la nuova esperienza della sua carriera, è diventato un calciatore del. E’ andata in scena una presentazione in grande stile, i tifosi sono scatenati e pronti ad infiammarsi con le prodezze del portoghese. L’ex Juventus ha firmato un contratto fino al 2025, nelle casse del calciatore circa 200 milioni di euro a stagione. Una cifra shock, destinata a raddoppiare nel periodo da ambasciatore dell’Arabia Saudita per il Mondiale del 2030. Foto Ansadidi, il calciatore portoghese non potrà scendere in campo controTai, in programma oggi per il dodicesimo turno di ...

ha inaugurato la sua nuova vita tagliando il nastro rosso di fronte a centinaia di cronisti, un allenatore passato per l'Italia - Rudi Garcia - e un emiro dal portafoglio più leggero, perché ...Il club saudita lo ha annunciato sui social. Sull'Arabia insiste da ore una forte pioggia che ha causato anche interruzioni di corrente nello stadio Mrsool Park di Riyadh.'s unveiling as Al Nassr player, in Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia, 3rd of January 2023 La prima partita dicon la maglia dell' Al - Nassr è stata posticipata per ...Cristiano Ronaldo è sbarcato in Arabia Saudita pronto per iniziare la sua nuova avventura con l’Al-Nass con cui ha appena firmato un contratto multimilionario: il fuoriclasse portoghese, però, deve ri ...Il maltempo colpisce Riyad. A causa delle forti piogge nella capitale dell'Arabia Saudita, l'Al Nassr ha rinviato la sua prima partita dopo l'ingaggio di Cristiano Ronaldo ...