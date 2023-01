Cristiano Ronaldo potrebbe giocare con l’Al Nassr nonostante la squalifica Daily Mail

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Secondo ilignorare ladella Fa e debuttare conquesta sera. Il calciatore portoghese ha subito unadi due turni dopo aver lanciato il telefono di un ragazzo durante la partita contro l’Everton quando vestiva la maglia dei Red Devils. La, ovviamente, vale anche per il campionato saudita malo stesso. Secondo il media inglese, non ha ancora confermato di aver accettato il divieto imposto a. Spiega che, però, il certificato dellasia ...

MADRID (Spagna) - Lo hanno atteso più di 30.000 persone per abbracciarlo e accoglierlo nel suo nuovo stadio Msool Park.è di nuovo al centro dl mondo, e non importa che sia il mondo arabo, alla periferia del calcio mondiale. La scelta è stata divisiva, ma ha riportato il talento portoghese al centro ...Già, tanto cheun giorno si presentò con la capigliatura alla Cuadrado e i due fecero il selfie dell'anno . Panitas una volta, panitas per sempre. E adesso, CR7 chiama il colombiano ...La lunga luna di miele, a suon di petroldollari, tra Cristiano Ronaldo e l’Arabia Saudita è cominciata. Tuttavia, non tutto va a gonfie vele. Il portoghese ha qualche problema da risolvere. Georgina ...Il centauro della Yamaha Fabio Quartararo in un'intervista a Le Monde ha parlato dei suoi modelli nello sport: " Lewis Hamilton in Formula 1, insieme a Valentino Rossi nel motociclismo e Cristiano Ron ...