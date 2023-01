Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita per 200 milioni l’anno | ma non sarà il calciatore più ricco del mondo

(Di giovedì 5 gennaio 2023) La presentazione ufficiale è avvenuta il 3 gennaio scorso e adessoè ufficialmente undell’Al-Nassr. Come noto dal clubdi Riad per due anni e mezzo riceverà 200di euro a stagione. Praticamente mezzo miliardo: cifra che, dopo il 2025, raddoppierà diventando ambasciatore del calcio inper altri 5 anni. Per questo impegno da sponsor dei sauditi, infatti, il portoghese riceverà altri 500di euro. Quindi da qui al 2030 si metterà in tasca un miliardo di euro. Una cifra da capogiro che però non lo renderà ilpiùdel. C’è un altro collega, molto meno noto, che ha un conto in banca di gran lunga superiore a quello di ...

e Georgina Rodriguez sono in procinto di affrontare il loro trasferimento in Arabia Saudita e, secondo indiscrezioni, la coppia sarebbe in crisi.e Georgina in crisi Secondo ...Problemi per, l' Al - Nassr non ha ancora tesserato il portoghese, e non potrà schierarlo nella partita di domani contro l' Al Ta - ee a causa del superamento del numero di stranieri tesserabili.Problemi per Cristiano Ronaldo, l’Al-Nassr non ha ancora tesserato il portoghese, e non potrà schierarlo nella partita di domani contro l’Al Ta-ee a causa del superamento del numero di stranieri tesse ...Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sarebbero in crisi. Tutto quello che c'è da sapere. Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sono in procinto di affrontare il loro trasferimento in Arabia Saudita ...