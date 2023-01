Cristiano Ronaldo e la gaffe con l' Al - Nassr | lo sfottò del Sud Africa è epico

ROMA - "Venire in Sud Africa non vuol dire terminare la mia carriera" . E' stata la clamorosa gaffe dinel corso della propria presentazione da nuovo giocatore dell' Al - Nassr , club che invece è di stanza in Arabia Saudira, dove l'asso portoghese ha firmato un contratto milionario. ...Commenta per primo Dopo l'arrivo di, l' Al Nassr non riesce ancora a giocare. La prima partita in programma, contro l'Al Ta'i, è stata rinviata a causa delle forti piogge e delle condizioni meteorologiche che hanno ...Cristiano Ronaldo è sbarcato in Arabia Saudita pronto per iniziare la sua nuova avventura con l’Al-Nass con cui ha appena firmato un contratto multimilionario: il fuoriclasse portoghese, però, deve ri ...Il maltempo colpisce Riyad. A causa delle forti piogge nella capitale dell'Arabia Saudita, l'Al Nassr ha rinviato la sua prima partita dopo l'ingaggio di Cristiano Ronaldo ...