Cristiano Ronaldo | ancora un intoppo | problemi col tesseramento

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Il 2023 inizia con una grande avventura per, ma nella strada del calciatore portoghese c’è qualche. CR7 è stato presentato come nuovo giocatore dell’Al Nassr, dopo aver effettuato le visite mediche, ma dovrà aspettare prima di poter scendere in campo con la maglia della squadra saudita. Sono diversi gli intoppi che fermano: il portoghese dovrà scontare due turni di squalifica, ma ci sono deianche col. Leggi anche ESORDIO, slitta l'esordio con l'Al Nassr: il motivo Idi...

all'Al Nassr può di certo essere considerato uno dei trasferimenti più assurdi e, se si guarda al valore del giocatore, senza senso, della storia del calcio moderno. Questo però ...E citavano anche il caso die alla presunta 'carta' dell'accordo con il portoghese per le manovre stipendi che testimonierebbe un maxi - debito nei suoi confronti, invitando il club ...CALCIO - Non solo la grana squalifica per Cristiano Ronaldo, il suo approdo all'Al Nassr slitta anche per un altro motivo. La squadra araba ha già raggiunto il ...(ANSA) - ROMA, 05 GEN - "Cristiano Ronaldo non dovrebbe permettere che la sua fama e il suo status di celebrità vengano usati come strumento di 'sportswashing' dai Sauditi.