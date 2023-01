Cristian Cocco | l' ex inviato di Striscia la Notizia indagato per estorsione | accusato dal cameraman

L'Unione Sarda.it

Cominciava i suoi servizi in Sardegna al grido di 'Ajoo!'., storico inviato di Striscia la Notizia , adesso dovrà rispondere dell'accusa di estorsione davanti al gup del Tribunale di Oristano . A puntare il dito è il cameraman che lavorava con ...Così, inviato del programma di Antonio Ricci, è finito sotto inchiesta. Adesso la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio e il 51enne oristanese è chiamato a comparire, a febbraio, ... Oristano, l’inviato di Striscia Cristian Cocco indagato per estorsione L’ex inviato della trasmissione Mediaset Striscia la notizia, l’oristanese Cristian Cocco, 51 anni, dovrà comparire il prossimo 2 febbraio davanti al giudice delle udienze preliminari del Tribunale di ...Cristian Cocco è accusato dal suo cameramen di avergli estorto parte dei compensi per i servizi realizzati per il tg satirico di Mediaset ...