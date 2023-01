Crisi climatica | anche sull’Etna temperature record | impianti fermi per la mancanza di neve

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Nientelungo le piste da sci di Piano Provenzana, sul versante nord dell’Etna tra 1.800 e 2.300 metri. Seggiovie, ski-lift e tapis roulant. Nonostante questo versante sia stato spesso favorito per la presenza del manto nevoso rispetto aglidel versante sud,qui la situazione è critica. Impossibile sciare lungo i pendii: lanon c’è. Quella scesa si è sciolta per lepiù alte rispetto alla media del periodo. In quota resta uno strato non sufficiente per sciare. “Ladeve arrivare. Si dice sempre che se l’inverno non ha la testa, ha la coda” afferma fiducioso Nino Cavallaro, uno degli esercenti alla partenza deglinormalmente alle prese con il noleggio degli sci. L'articolo proviene da Il Fatto ...

Corriere della Sera

Senza rischiare di sprecare milioni e milioni di euro per un investimento a perdere nel bel mezzo della tragediache ancora qualcuno nega". Questa settimana era stato il Comune di Pragelato ...Laavanza e miete sempre più vittime in ogni parte del globo. Gli episodi si susseguono in un crescendo allarmante come la siccità che tra la primavera e l'estate 2022 ha inaridito Europa. Macron, la gaffe dopo il caldo record del 2022 in Francia: «Chi avrebbe potuto prevedere la crisi climatica» Jake Sully e Neytiri hanno creato la loro famiglia sul pianeta Pandora, 3 figli a cui si aggiungono Kiri, figlia naturale della scomparsa dottoressa Augustine e “Spider” un orfano umano cresciuto da l ...Un tavolo di crisi per affrontare la crisi climatica che sta mettendo in ginocchio le aziende agricole e per individuare una strategia comune tra Ministero dell’Agricoltura e Regione siciliana a suppo ...