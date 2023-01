Covid | Vaia | “Varianti? Italia per ora ben protetta”

(Di giovedì 5 gennaio 2023) (Adnkronos) – Il rialzo dei contagiin Usa e in Cina, con l’allarme per possibili nuove, “ci deve preoccupare il giusto”, “da quello che abbiamo visto a Fiumicino, dove abbiamo testato e sequenziato i passeggeri cinesi, abbiamo trovatogià presenti da tempo in Europa e quindi in. Sonoe sottoampiamente coperte dai nostri vaccini e dall’immunità ibrida, quella data dall’immunizzazione più il contagio. Il nostro Paese per ora è molto ben protetto”. Lo ha detto il direttore generale dell’Inmi Spallanzani di Roma, Francesco, ospite di ‘Non è un Paese per giovani’ su Rai Radio 2. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

