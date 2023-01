Covid | Sileri | ' pandemia volge al termine | in Cina tuffo nel passato impossibile da noi'

Adnkronos

Così Pierpaolo, medico ed ex sottosegretario alla Salute, ai microfoni de 'L'Italia s'è desta' su Radio Cusano Campus. 'Ora si arrabbiano perché stiamo facendo i tamponi ai cinesi, questa è ...Così afferma Pierpaolo, medico ed ex sottosegretario alla Salute, ai microfoni dell'"L'Italia s'è desta", su Radio Cusano Campus. "Ora si arrabbiano perché stiamo facendo i tamponi ai cinesi, ... Covid Cina, Sileri: "Tuffo nel passato impossibile da noi" ROMA, 05 gen. - "Sono molto ottimista. La pandemia volge al termine. E' chiaro che ciò che accade in Cina non è riproducibile oggi nei Paesi occidentali che hanno avuto una strategia per controllare i ..."Terza settimana con il segno meno per la curva dei ricoveri Covid, -0,7% rispetto alla precedente rilevazione". È quanto emerge dal report con la rilevazione degli ospedali sentinella aderenti alla r ...