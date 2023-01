Covid | sale la tensione con la Cina Test obbligatori anche in Germania - Esteri - quotidiano net

(Di giovedì 5 gennaio 2023) La raccomandazione Ue agli stati membri: obbligo di tamponenegativo ai passeggeri in partenza. Ma lariapre le frontiere ed esorta a non imporre restrizioni ai ...

Cinecittà News

La raccomandazione Ue agli stati membri: obbligo di tamponenegativo ai passeggeri in partenza. Ma la Cina riapre le frontiere ed esorta a non imporre restrizioni ai ...L'economia che ruota intorno al turismo invernale ha un valore stimato prima dell'emergenza... Nel complesso, in questa stagione invernale, il fatturato complessivoa quota 9 miliardi e 514 ... Rutelli: "Dopo l'incubo Covid, la ripresa delle sale è iniziata, ma sarà ... Sono 8 i morti per coronavirus, in Toscana, oggi 5 gennaio 2023. Si tratta di 3 uomini e 5 donne con età media di 80 anni.Sono 831 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 152 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 679 con test rapido. Il numero dei contagiati rileva ...